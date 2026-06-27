Tragedia podczas prac polowych w Belgii. Nie żyje 50-letni Polak

Do zdarzenia doszło w piątek (26 czerwca) podczas prac przy zbiorach warzyw na terenie jednego z gospodarstw rolnych. Według belgijskich mediów mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji życia Polaka nie udało się uratować.

Sprawą zajmuje się audytorat pracy w Gandawie oraz belgijskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy. Śledczy badają dokładne okoliczności zdarzenia i analizują, czy wpływ na tragedię mogły mieć wysokie temperatury panujące w regionie.

Belgia: 50-letni Polak zmarł podczas zbiorów w czasie fali upałów

Portal HLN, na który powołują się polskie media, podał, że do tragedii doszło w czasie fali upałów obejmującej Belgię. Tego dnia temperatury we Flandrii przekraczały 30 stopni Celsjusza. Inspekcja pracy miała wstrzymać dalsze prace na polu do czasu wyjaśnienia sprawy i poprawy warunków pogodowych.

Belgijskie służby nie przekazały dotąd oficjalnych informacji dotyczących przyczyny śmierci. Kluczowe znaczenie dla śledztwa mają mieć wyniki sekcji zwłok oraz opinia biegłego sądowego.

Ekstremalne gorąco. W Polsce nawet 42 stopnie

W ostatnich dniach znaczna część Europy zmaga się z falą upałów. W wielu krajach służby meteorologiczne wydają ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami oraz apelują o ograniczenie pracy fizycznej na otwartej przestrzeni w najgorętszych godzinach dnia.

Upał panuje także w Polsce. W niedzielę na zachodzie i w centrum kraju temperatura może przekroczyć 40 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owy alert z zaleceniem unikania słońca i aktywności fizycznej na zewnątrz.

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