Niemiecki sposób na upał. W Berlinie policja użyła armatek wodnych

Jak podał dziennik "Tagesspiegel", policyjne wozy z armatkami wodnymi pojawiły się m.in. w okolicach Bramy Brandenburskiej, Reichstagu i Alexanderplatz, rozpylając wodną mgłę dla przechodniów. Akcja ma pomóc mieszkańcom i turystom przetrwać weekendową falę gorąca.

Ekstremalne temperatury w Niemczech. Ponad 40 stopni

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) temperatury w Berlinie i Brandenburgii mogą sięgnąć nawet 41 stopni Celsjusza. Meteorolodzy ostrzegają przed "ekstremalnym obciążeniem cieplnym" oraz wysokim ryzykiem pożarów lasów.

Media za Odrą informują, że z powodu upałów odwoływane są niektóre wydarzenia plenerowe, a straż pożarna odnotowuje zwiększoną liczbę interwencji związanych z omdleniami, problemami krążeniowymi i przegrzaniem organizmu. Władze apelują o ograniczenie przebywania na słońcu oraz regularne nawadnianie organizmu.

Po fali upałów przyjdą gwałtowne burze

Eksperci ostrzegają również przed gwałtownymi burzami, które mogą pojawić się po kulminacji fali upałów. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, grad oraz silny wiatr.

Według synoptyków obecna fala gorąca należy do najsilniejszych od lat i obejmuje znaczną część Europy. Rekordowe temperatury notowane są także m.in. we Francji i w Polsce, gdzie w niedzielę (28 czerwca) prognozuje się nawet 42 stopnie Celsjusza.

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