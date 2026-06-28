Schreiber poległa na pytaniu o Kraków. "Nie wiem"

Celebrytka Marianna Schreiber zapowiedziała, że zamierza ubiegać się o fotel prezydenta Krakowa w wyborach prezydenckich, które odbędą się w efekcie odwołania Aleksandra Miszalskiego. Choć przyznaje, że nic nie łączy jej z tym miastem, to chce zmiany po latach rządów obecnych władz. Zapowiada, że uda się zebrać podpisy potrzebne do rejestracji komitetu wyborczego.

Teraz Marianna Schreiber była gościem Radia Kraków, gdzie opowiadała o planach związanych z ewentualnym startem. Jednym z głównych postulatów Schreiber jest likwidacja ograniczeń dotyczących ruchu samochodów w Krakowie – krytykowała Strefę Czystego Transportu. – Wielu mieszkańców nie stać na nowe samochody, na elektryki, a być może nawet nie stać ich na rower – mówiła. Jednocześnie opowiedziała się za tym, by kierowcy mogli poruszać się po Krakowie "czym chcą". Na pytanie, czy oznacza to również zgodę na jazdę samochodami bez ważnych badań technicznych, odpowiedziała: – Jest wolność i powinni jeździć, czym chcą.

Jednym z postulatów Schreiber jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców.

Ponadto celebrytka stwierdziła, że na budynkach publicznych nie powinny pojawiać się flagi Ukrainy, Unii Europejskiej i środowisk LGBT.

Schreiber nie ma wiedzy o Kościele Mariackim

Prowadzący postanowił sprawdzić jej wiedzę nt. dawnej stolicy Polski. – Jak sądzę, to z Krakowem ma pani tyle wspólnego, że pewnie w podstawówce przyjechała pani na wycieczkę, Wawel, Kościół Mariacki zobaczyć, a może coś więcej ma pani wspólnego z Krakowem? No właśnie, skoro już wspomniałem o tym Kościele Mariackim, to w tym Kościele Mariackim jest taki bardzo słynny ołtarz. Pani pamięta autora, kto go zrobił? – dopytywał.

Marianna Schreiber przyznała, że nie zna odpowiedzi. – Nie, ale zapewne pan mi o tym powie – odparła.

Autor ołtarza jest Wit Stwosz. Dzieło powstawało w latach 1477–1489 i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa.

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