Alarm bombowy w znanym szpitalu dziecięcym. Podpisał się jako Państwo Islamskie

W szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym prowadzone są działania policji i straży pożarnej po otrzymaniu wiadomości e-mail zawierającej groźbę podłożenia ładunku wybuchowego. Z dostępnych informacji wynika, że nadawca podpisał wiadomość jako przedstawiciel tzw. Państwa Islamskiego.

Alarm w szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Służby sprawdzają budynek po mailu z groźbą

Jak donosi portal wirtualnynowydwor.pl, na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy dokładnie sprawdzają teren placówki. Ich priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, personelowi oraz wszystkim osobom przebywającym w szpitalu.

Dotychczas nie przekazano informacji o odnalezieniu podejrzanego przedmiotu. Nie potwierdzono również, czy przesłana groźba jest wiarygodna.

To kolejny przypadek podobnego alarmu w ostatnim czasie. W poprzednich dniach wiadomości z groźbami trafiły także do innych instytucji publicznych, w tym urzędów, co skutkowało interwencjami służb i ewakuacjami.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i ustala autora wiadomości.

Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym (Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy) to renomowana placówka pediatryczna założona w 1967 roku. Słynie z opieki wysokiej jakości, nowoczesnego sprzętu oraz tworzenia pionierskich ośrodków leczenia. Placówka znajduje się przy ul. Marii Konopnickiej 65 w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym.

W ostatnim czasie przez Polskę przetacza się fala fałszywych alarmów bombowych. W ubiegłym tygodniu zgłoszenia o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych trafiły do instytucji publicznych w wielu miastach. Sprawą zajmuje się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Czytaj też:

Znany prawnik proponuje przebaczenie za Wołyń. "Obrzydliwy gość", "dno"Czytaj też:

Piłkarz 74 godziny szukał żony i dzieci. Wszyscy zginęli