Pozyskamy okręty od Szwedów. Tusk: Najważniejsza umowa w historii Marynarki Wojennej RP

Umowę podpisano w obecności premierów Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona, podczas trwających w Gdyni polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych. W ramach kontraktu, Polska ma pozyskać trzy okręty podwodne typu A26 klasy Blekinge, budowane przez szwedzki koncern Saab Kockums dla marynarki Szwecji. W listopadzie ubiegłego roku Szwecja została wybrana na partnera programu Orka, a oba państwa podpisały międzyrządowe porozumienie otwierające drogę do realizacji projektu.

Okręty będą wyposażone w napęd diesel-elektryczny z systemem napędu niezależnego od powietrza (AIP), umożliwiającym wielodniowe pozostawanie w zanurzeniu bez konieczności wynurzania się w celu ładowania akumulatorów. Mają zastąpić wysłużony ORP "Orzeł", obecnie jedyny pozostający w służbie okręt podwodny Marynarki Wojennej. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030 r., a dwa kolejne w następnych latach. Szacuje się, że wartość programu może sięgnąć około 20 mld zł.

Tusk: Podpisujemy najważniejszą w historii Marynarki Wojennej RP

– Bardzo się cieszę, że w tym symbolicznym miejscu finalizujemy kolejny etap naszej przyjacielskiej współpracy ze Szwecją. Podpisaliśmy dzisiaj wiele umów, w tym tę o zakupie trzech okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP. Polska i Szwecja współpracują, żeby nasze państwa i Morze Bałtyckie były obszarem pokoju oraz bezpieczeństwa. Nasza współpraca ze Szwecją na Bałtyku jakościowo zmieniła sytuację bezpieczeństwa na morzu. Program Orka i zakup przez Szwedów okrętu ratownik oraz Piorunów pokazują, że staliśmy się równorzędnymi partnerami – powiedział szef polskiego rządu.

– Polska i Szwecja zrobiły dużo, żeby współpraca z innymi państwami regionu dawała dużo większe bezpieczeństwo dla naszych obywateli. Współpraca ze Szwecją to kolejny impuls do rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Razem ze Szwecją jesteśmy odpowiedzialni za budowę nowej architektury bezpieczeństwa dla Morza Bałtyckiego i NATO. Dzisiaj podpisujemy najważniejszą w historii Marynarki Wojennej RP umowę na dostawę okrętów podwodnych – wskazał Donald Tusk.