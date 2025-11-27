"Wspólna dominacja na Bałtyku". Szwedzka prasa o Polsce

– To wielki dzień dla bezpieczeństwa państwa polskiego i dla Marynarki Wojennej. (...) Od początku prac rządu, od czasu powstania naszego rządu program "Orka" był naszym priorytetem. Polska pozyska 3 okręty podwodne w ramach programu – poinformował w środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. – Budujemy nową architekturę bezpieczeństwa na Bałtyku. Zespół ds. programu "Orka" rekomendował państwo pierwszego wyboru – tym państwem jest Szwecja. Chciałbym, żeby jeszcze w tym roku zawarta została umowa pomiędzy rządami. Szwecja przedstawiła najlepszą ofertę we wszystkich kryteriach programu – wskazał wicepremier.

Polska w ramach współpracy ze Szwecją zakupi okręty A26 Blekinge. To jednostki budowane w szwedzkiej stoczni Saab Kockums w Karlskronie.

Szwedzka prasa zachwala plan współpracy

Sprawa jest szeroko komentowana w szwedzkiej prasie. Dziennik "DagensNyheter" zauważa, że współpraca z Polską na Morzu Bałtyckim jest dobrym impulsem na przyszłość i szansą do wzmocnienia gospodarczego obu krajów. Gazeta wskazuje, że polska Marynarka Wojenna dysponuje obecnie tylko jednym przestarzałym okrętem wojennym, a więc pozyskanie od koncernu Saab trzech najnowocześniejszych okrętów A26 znacznie zwiększy pozycję Polski w arenie międzynarodowej.

Eksperci podkreślają, że Polska nabędzie znacznie większe możliwości kamuflażu, rozpoznania, a także wypuszczania nurków oraz podwodnych dronów. Prezes koncernu Saab powiedział agencji Reuters, że podpisanie umowy między krajami stanowi "fantastyczny kamień milowy" dla firmy. – To prawdziwy przełom. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego, a posiadanie takiej możliwości po obu stronach morza znaczy bardzo wiele – mówił Micael Johansson.

Jednocześnie szwedzkie media podkreślają, że współpraca z Polakami to duży plus dla przemysłu Szwecji – m.in. rozwój stoczni w Karlskronie i więcej miejsc pracy w słabiej rozwiniętym gospodarczo regionie na południu kraju.

Szwedzkie Radio ocenia z kolei, że dzięki umowie Szwecja i Polska mogą "wspólnie dominować na Morzu Bałtyckim".

Czytaj też:

Nietypowa oferta dla polskiego wojska. Okręt podwodny za darmo