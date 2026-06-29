Tusk pokazał prezent od premiera Szwecji. "Chciałem się pochwalić"

W obecności premierów Polski i Szwecji, Donalda Tuska i Ulfa Kristerssona, podpisano w poniedziałek (29 czerwca) umowę na zakup trzech szwedzkich okrętów podwodnych typu A26 dla Marynarki Wojennej RP. Kontrakt realizowany jest w ramach programu Orka, którego celem jest odbudowa zdolności polskiej floty podwodnej.

Umowa została podpisana podczas polsko-szwedzkich konsultacji międzyrządowych w Gdyni. Okręty wyprodukuje szwedzki koncern zbrojeniowy Saab Kockums. Według wcześniejszych szacunków wartość całego programu może wynieść około 20 mld zł.

Tusk pokazał prezent od premiera Szwecji. "Dla moich wnuków"

Szef polskiego rządu Donald Tusk w trakcie wspólnej konferencji prasowej z premierem Szwecji mówił m.in. o przyjacielskiej współpracy między tymi dwoma krajami. Pochwalił się też upominkiem, jaki otrzymał od Kristerssona.

– Dla moich wnuków i wnuczek dostałem, dla każdej z nich i każdego z nich, po szwedzkiej książce dla najmłodszych w języku polskim – powiedział Tusk. – To jest "Pippi Langstrumpf", oczywiście po naszemu "Fizia Pończoszanka" – chociaż wszyscy mówią "Pippi" w Polsce – wyjaśnił, pokazując otrzymany egzemplarz książki autorstwa Astrid Lindgren.

Premier podziękował swojemu szwedzkiemu odpowiednikowi za pamięć. Dodał, że gest Kristerssona podkreśla charakter współpracy Polski ze Szwecją.

– Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby nasz region, nasze oba państwa, Morze Bałtyckie, były obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń – wskazał Tusk.

Podczas poniedziałkowych rozmów w Gdyni politycy rozmawiali m.in. o współpracy w ramach NATO i UE, sytuacji na Morzu Bałtyckim oraz dalszej pomocy dla Ukrainy.

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