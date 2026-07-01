Przełom w walce z rakiem. Polska firma z patentem

Panuri, rozwijany jako nieinwazyjny test do wykrywania raka trzustki, jest najbardziej zaawansowanym i priorytetowym projektem Urteste. Test Panuri jest objęty ochroną patentową również w Polsce, Japonii, Indonezji, Singapurze, Rosji i Korei Południowej. Spółka prowadzi także postępowania patentowe na innych ważnych międzynarodowych rynkach, podano.

"Potwierdzenie światowej innowacyjności"

"Otrzymanie patentu w USA to kolejny istotny etap w budowaniu wartości projektu Panuri. Stany Zjednoczone są największym rynkiem diagnostyki in vitro na świecie, dlatego skuteczna ochrona własności intelektualnej ma kluczowe znaczenie zarówno dla dalszego rozwoju projektu, jak i rozmów z potencjalnymi partnerami strategicznymi. To również potwierdzenie światowej innowacyjności naszej technologii wykrywania nowotworów na podstawie próbki moczu. Ponadto planujemy ubiegać się o ochronę patentową kolejnych elementów testu Panuri, co pozwoli zwiększyć zakres ochrony oraz wydłużyć okres jej obowiązywania. Posiadamy najszersze na świecie portfolio prototypów onkologicznych testów diagnostycznych opartych na analizie próbki moczu i konsekwentnie realizujemy strategię prowadzącą do ich komercjalizacji" – powiedział współzałożyciel i prezes Urteste Grzegorz Stefański, cytowany w komunikacie.

10 czerwca Urteste poinformowało o zastosowaniu testu Panuri u pierwszego uczestnika badania klinicznego prowadzonego w Europie. Głównym celem badania jest ocena skuteczności testu Panuri w wykrywaniu raka trzustki, a pierwszorzędowe punkty końcowe obejmują czułość i swoistość testu. Rak trzustki należy do nowotworów najpóźniej rozpoznawanych i charakteryzuje się jednym z najgorszych rokowań spośród wszystkich nowotworów. Badanie jest prowadzone w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Docelowo obejmie 30 ośrodków w tych krajach. Analizie statystycznej zostaną poddane próbki od 550 uczestników, przypomniano.

Spółka oczekuje uzyskania wyników analizy pośredniej (interim analysis) w IV kw. br., podano.

Spółka ma 13 prototypów testów. Chodzi o różne rodzaje nowotworu

"Wyniki badania będą częścią dokumentacji wykorzystanej w procesie certyfikacji wyrobu medycznego IVD (do diagnostyki in vitro) opracowanego przez Urteste w Europie. Ponadto potencjalnie mogą stanowić uzupełnienie danych klinicznych uzyskanych w planowanym badaniu w USA" – czytamy dalej w materiale.

Urteste posiada obecnie 13 prototypów testów diagnostycznych dla nowotworów: piersi, mózgu, żołądka, dróg żółciowych, jajnika, pęcherza, trzonu macicy, nerki, jelita grubego, płuca, wątroby, trzustki i prostaty, odpowiadających łącznie za blisko 70 proc. wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami na świecie.

Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. W 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od 2021 r.

Czytaj też:

Przy tych chorobach możesz liczyć na 2 tys. zł od ZUS. Publikujemy listę Czytaj też:

Kiedy pacjentom będzie lepiej? Zaskakująca odpowiedź minister