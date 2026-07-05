Mocny apel żony zmarłego skoczka. "Prosimy o odpowiedzialność"

Nie żyje Grzegorz Miętus, były reprezentant Polski w skokach narciarskich, a następnie trener. Miał zaledwie 33 lata. Okoliczności śmierci są nieznane.

"Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich" – przekazał PZN.

Po tej smutnej informacji, w mediach społecznościowych pojawiły się spekulacje dotyczące przyczyn śmierci Miętusa. Zareagowała na nie żona byłego reprezentanta Polski, Magdalena Prochot-Miętus. W krótkim oświadczeniu opublikowanym na Instagramie zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny. "Zwracam się do wszystkich mediów o uszanowanie prywatności mojej i moich synów w tym ciężkim dla nas czasie i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji związanych ze śmiercią mojego Męża" – napisała.

Kilka godzin później opublikowała kolejny wpis. "W związku z pojawiającymi się w mediach oraz w przestrzeni internetowej licznymi spekulacjami dotyczącymi śmierci Grzegorza Miętusa, apelujemy o zaprzestanie rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji, domysłów i krzywdzących komentarzy" – wskazała.

"Prosimy media o odpowiedzialność i rzetelność, a wszystkich użytkowników internetu o powstrzymanie się od komentowania i spekulowania na temat przyczyn śmierci. Uszanujmy prywatność rodziny i pozwólmy jej przeżywać żałobę w spokoju i godności. Największym wyrazem szacunku, jaki możemy dziś okazać, jest milczenie, empatia i powstrzymanie się od powielania niesprawdzonych informacji. Pamiętajmy, że za każdą tragedią stoi rodzina, bliscy i przyjaciele, którzy przeżywają niewyobrażalny ból" – czytamy w apelu/

Kariera Grzegorza Miętusa

Grzegorz Miętus urodził się 20 lutego 1993 r. w Zakopanem. 17 lutego 2007 r. zadebiutował w zawodach rangi FIS Cup na normalnej skoczni w Zakopanem, zajmując 18. miejsce (dzień później był 14.). 2 lutego 2008 r., także w Zakopanem, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym na dużej skoczni – był 43.

22 stycznia 2010 r. w Zakopanem po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce. 3 lutego tego samego roku w niemieckim Klingenthal zdobył pierwsze w karierze punkty PŚ, zajmując 22. lokatę.

W 2016 r. zakończył sportową karierę i zajął się szkoleniem młodzieży. W sezonie 2018/19 został asystentem trenera reprezentacji Polski juniorów.

Starszy brat Grzegorza Miętusa – Krzysztof – również był skoczkiem narciarskim, a obecnie jest trenerem w jednym z zakopiańskich klubów.