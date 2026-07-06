"Niebywała wręcz hipokryzja i bezczelność pisowska". Mentzen uderza w Czarnka

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, potwierdził w poniedziałek, że rząd przekazał Ukrainie m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Pociski PAC-3 MSE to jedne z najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz ataku USA i Izraela na Iran oraz intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym. Są przy tym bardzo drogie – jedna sztuka kosztuje kilka milionów dolarów.

Rząd przekazał Ukrainie pociski PAC-3 do systemu Patriot. Czarnek oburzony

Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera i wiceprezes partii, napisał na platformie X, że "gdyby nie presja opinii publicznej, rząd nadal ukrywałby przed Polakami fakt przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 MSE".

"Decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego nie mogą zapadać po cichu i wychodzić na jaw dopiero wtedy, gdy władza zostanie do tego zmuszona" – dodał.

Przemysław Czarnek podkreślił, że "nie ma zgody na osłabianie polskiej obrony powietrznej w czasie, gdy sami rządzący ostrzegają przed rosnącymi zagrożeniami".

"Najbardziej strategicznego uzbrojenia po prostu się nie oddaje, a rząd Tuska zrobił to bezmyślnie i bez zapewnienia natychmiastowego uzupełnienia zapasów i pełnych gwarancji, że zdolności Wojska Polskiego nie zostaną ograniczone" – stwierdził.

Wiceprezes PiS zauważył, że "bezpieczeństwo Polski nie może być przedmiotem politycznych gier, tajnych decyzji ani improwizacji. Rząd ma obowiązek natychmiast odpowiedzieć, czym zamierza uzupełnić przekazane pociski i kiedy Polska odzyska pełne zdolności obronne".

Mentzen uderza w Czarnka

Na wpis Przemysława Czarnka zareagował Sławomir Mentzen, współlider Konfederacji.

"Sami oddaliście strategiczne uzbrojenie Ukrainie. Do teraz nie wiemy dokładnie ile sprzętu tam poszło za waszych rządów. Krytykujecie Tuska za to samo, co robił wcześniej Morawiecki. Powinienem już dawno być przyzwyczajony do niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności pisowskiej, ale jednak dalej mnie zaskakujecie" – napisał w serwisie X.

Sławomir Mentzen dodał, że "oddawanie niezbędnego Polsce sprzętu było złe, niezależnie czy robił to PiS czy PO". "Ukrywanie tego przed Polakami i przed Sejmem też było złe. Niezależnie czy robił to PiS czy PO. Jesteście pod tym względem siebie warci!" – ocenił lider Nowej Nadziei.

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