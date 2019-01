Komorowski przesłuchany ws. Amber Gold

"Przesłuchanie prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczyło przede wszystkim działań podjętych przez byłego prezydenta i pracowników jego kancelarii w reakcji na otrzymaną notatkę szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 24 maja 2012 roku" – poinformowała dziś prokuratura.

W listopadzie 2017 roku dziennikarze RMF FM dotarli do tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanej w 2012 roku do najważniejszych osób w państwie. Z ustaleń rozgłośni wynikało, że dokument wpłynął do Kancelarii Prezydenta 25 maja. 3 lipca zapoznał się z nim ówczesny szef kancelarii Jacek Michałowski, a dopiero miesiąc później Bronisław Komorowski.

"Biorąc pod uwagę, że prezydent zgodnie z konstytucją, stoi na straży bezpieczeństwa państwa, powstaje pytanie, dlaczego to tak długo trwało. Tym bardziej, że w notatce pojawiło się ostrzeżenie, że ofiarami Amber Gold może zostać nawet kilkadziesiąt tysięcy osób" – napisano wówczas na stronie internetowej RMF24.

Ujawnione pismo zostało odtajnione na wniosek Jarosława Krajewskiego, członka sejmowej komisji śledczej, która wyjaśnia aferę Amber Gold. – Kancelaria Prezydenta zlekceważyła ważną informację od ABW, to dzięki tej notatce było wiadomo, że pieniądze z Amber Gold są wyprowadzane do OLT Express – powiedział po ujawnieniu notatki poseł PiS.

