"Niemądra niewiasta", "osoba dziennikarska". Sprzeczka Bryłki z Wielińskim z "Wyborczej"

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON, poinformował w poniedziałek, że łącznie przekazane Ukrainie donacje wyniosły około 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość ta wyniosła 1 mld 550 mln złotych.

Rząd Tuska oddał Ukrainie drogie i deficytowe pociski do Patriot PAC-3 MSE

Rząd Donalda Tuska oddał Ukrainie m.in. pociski rakietowe PAC-3 do systemu Patriot.

Pociski PAC-3 MSE to jedne z najbardziej zaawansowanych pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. W obliczu trwającej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a następnie ataku USA i Izraela na Iran oraz intensywnego zużycia tego typu rakiet, pozostają one towarem deficytowym. Są przy tym bardzo drogie – jedna sztuka pocisku PAC-3 MSE kosztuje kilka milionów dolarów.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że "nasze baterie Patriot służą do ochrony polskiego nieba"

31 marca Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że "nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO". "Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać! Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją jak ważne mamy tu zadania. Bezpieczeństwo Polski jest absolutnym priorytetem" – dodał.

Sprzeczka Anny Bryłki z Wielińskim z "Gazety Wyborczej"

Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, udostępniając wpis szefa MON z 31 marca, zapytała: "W czyim interesie kłamiecie?".

Na wpis Anny Bryłki zareagował Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej". "Jak tej niemądrej niewieście wyjaśnić różnicę między baterią a pociskiem?" – zapytał.

Wpis redaktora "Wyborczej" nie umknął europoseł Konfederacji.

"Jak wytłumaczyć osobie dziennikarskiej znaczenie słów »uzbrojenie do baterii«?" – zapytała Anna Bryłka.

Czytaj też:

"Zostałem upoważniony". Bosak zdradza, czy Nawrocki wiedział o oddaniu Ukrainie pocisków Czytaj też:

Bosak przypomniał wpis szefa MON. "Wprowadzał opinię publiczną w błąd"