Ilu absolwentów zdało maturę? Podano wyniki

Prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu uzyskało 12,3 proc. abiturientów. 6,6 proc. nie zdało matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego.

Do egzaminu maturalnego w terminie głównym przystąpiło 321 314 absolwentów liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych II stopnia i szkół artystycznych.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należało zdobyć co najmniej 30 proc. punktów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym oraz przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Matura 2026. Terminy poprawek

Pełne wyniki tegorocznych matur, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w czerwcu) oraz w terminie poprawkowym (w sierpniu), będą ogłoszone 11 września.

Ci, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą podejść do poprawki dopiero za rok.

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