Tyle matur unieważniono. Są też zawiadomienia do prokuratury

Minęły dwa miesiące od tegorocznych egzaminów maturalnych. Trwają rekrutacje na studia. Jednak na wyniki matur trzeba poczekać do 8 lipca.

Pod koniec czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) udostępniła oficjalne klucze odpowiedzi do egzaminów. Chodzi o rozwiązania z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych. Stanowią one podstawę do oceniania prac przez egzaminatorów. Jednak już teraz, dzięki udostępnionym kluczom, maturzyści mogą zweryfikować poprawność swoich odpowiedzi i, w związku z tym, oszacować wynik.

10 zawiadomień do prokuratury

Rozgłośnia RMF FM poinformowała, że około stu tegorocznych egzaminów maturalnych zostało unieważnionych. Powodem było wniesienie na salę egzaminacyjną niedozwolonego urządzenia, czyli najczęściej smartfona. Co ważne, liczba unieważnień na pewno jeszcze wzrośnie.

CKE złożyła w prokuraturze dziesięć zawiadomień w sprawie publikacji zdjęć arkuszy egzaminacyjnych w mediach społecznościowych, m.in. na platformie X, tuż po rozpoczęciu egzaminów. Dotyczyło to egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a także na poziomie rozszerzonym m.in. z geografii, historii oraz biologii.

Unieważnione matury

W 2025 r. unieważniono 244 egzaminy maturalne. W 72 przypadkach powodem było wniesienie lub używanie urządzeń telekomunikacyjnych, a w 105 – niesamodzielne rozwiązywanie zadań. Tegoroczne matury rozpoczęły się 4 maja. Do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 340 tys. osób.

Unieważnienie jednego z egzaminów obowiązkowych oznacza, że maturzysta nie ma prawa do przystąpienia do sesji poprawkowej z danego przedmiotu. Do matury może ponownie przystąpić dopiero w przyszłym roku. Natomiast jeżeli unieważniony zostanie egzamin z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości zostaje wpisany wynik "0 procent" z tego przedmiotu.

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