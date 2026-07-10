Nowa definicja mobbingu. Ustawa antymobbingowa coraz bliżej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że ustawa nowelizująca Kodeks pracy, zakłada m.in. uproszenie definicji, postawienie na prewencję, a przede wszystkim większa i bardziej skuteczna ochrona w miejscu pracy.

"Mobbing to zjawisko, które nie dotyka jednej osoby. Dotyka całych rodzin, bliskich – oddziałuje na środowisko, w którym dana osoba żyje i pracuje. Mobbing wpływa na relacje, sytuację ekonomiczną, na całe życie. Mobbing krzywdzi i niszczy" – podkreśla ministerstwo.

Senat przyjął ustawę antymobbingową

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania cywilnego, zwanej także ustawą antymobbingową, zagłosowało w środę 61 senatorów, nikt nie był przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. Przyjęte przepisy trafią teraz na biurko prezydenta.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk tłumaczyła w Senacie, że "musimy walczyć z mobbingiem z kilku powodów, dotyczących kilku obszarów".

– W kategoriach systemowych wyeliminowanie, a przynajmniej znaczące ograniczenie mobbingu i w ogóle wszystkich niepożądanych zjawisk w miejscu pracy powinno wpłynąć – i wierzymy głęboko, że wpłynie – na poprawę efektywności funkcjonowania miejsca pracy, na poprawę jakości tej pracy, na ograniczenie liczby absencji chorobowych i na lepsze funkcjonowanie, także dla pracodawcy i dla wszystkich pracowników, całej firmy. A po ludzku, walka z mobbingiem to po prostu walka o większe bezpieczeństwo, o lepsze zdrowie, o dobrostan pracowników, o to, żeby praca nie kojarzyła się z lękiem, z przerażeniem, nie powodowała wycofania, tylko służyła. Służyła rozwojowi gospodarczemu, służyła rozwojowi osobistemu, przynosiła satysfakcję albo po prostu pensję i możliwość utrzymania swojej rodziny, a nie wiązała się z radykalnym stresem – tłumaczyła w Senacie.

Mobbing – co zakłada nowa ustawa?

Zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami mobbing to przede wszystkim uporczywe nękanie pracownika – bez względu na skutki i motywacje oraz to, kto go stosuje. Sprawcą mobbingu może być nie tylko przełożony, ale też kolega, pracownik na równoległym stanowisku, a nawet grupa osób.

To także nacisk na działania prewencyjne. Ustawa nakłada obowiązek określenia reguł przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawców w regulaminie pracy lub odrębnym regulaminie (jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 10 pracowników).

Określono również katalog przejawów mobbingu, czyli zachowań, które uznaje się za mobbing. Katalog tych zachowań ma charakter przykładowy. Oznacza to, że również zachowania w nim niewskazane mogą zostać uznane za mobbing – kluczowe w przypadku jednych i drugich jest to, że muszą one mieć charakter uporczywego nękania.

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