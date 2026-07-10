Premier Tusk wzywa władze Ukrainy. "Oczekuję"

Premier Donald Tusk został zapytany podczas konferencji prasowej w Choczewie na Pomorzu o spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, do którego doszło podczas szczytu w Ankarze.

– My będziemy bardzo intensywnie starali się przeciwdziałać dezinformacji i tej brzmi jak slogan, ale w tym wypadku jest adekwatny, tej wrogiej propagandzie. Rosjanie byliby najszczęśliwsi, gdyby doszło do jakiegoś dramatycznego kryzysu w relacjach ukraińsko-polskich – ocenił.

Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim. Tusk odniósł się do sprawy

Szef rządu podkreślił, że "dlatego sam fakt spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego oceniam bardzo pozytywnie".

– Nie otrzymałem informacji od prezydenta co do przebiegu tej rozmowy, ale sygnały publicznie wysyłane przez obu prezydentów wskazują na to, że przynajmniej obaj na pewno są świadomi, że ten kryzys zaszedł za daleko i szkodzi i Polsce, i Ukrainie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – mówił.

Premier apeluje do władz Ukrainy

Donald Tusk zwrócił uwagę, że "oczekuję oczywiście od władz Ukrainy, aby przeciwdziałały antypolskim ekscesom, jeśli takie się pojawią w Ukrainie".

– Na razie nie mamy do czynienia z jakimiś fizycznymi akcjami. Niestety, takie zdarzają się w Polsce i tutaj też będziemy działać bezwzględnie – powiedział.

Rocznica "krwawej niedzieli"

Pytany o przypadającą w sobotę rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, premier powiedział, że jutro zabiorze w tej sprawie głos.

– Ale mogę jeszcze raz zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie i prawda jest absolutnie niezbędnym fundamentem pojednania i dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale także na wszystkich tu, w Polsce, że powściągną te przesadne emocje – stwierdził premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Choczewie.

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