Sikorski tłumaczy się z kuriozalnego wpisu. "Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta"

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Spotkanie Nawrocki-Zełenski. "Dla mnie to kwestie nienegocjowalne"Prezydent Karol Nawrocki oraz prezydent Ukrainy spotkali się w środę podczas szczytu w Ankarze.

Nawrocki i Zełenski spotkali się w Ankarze

Prezydent Polski poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że zarówno Polska, jak i Ukraina patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Dodał, że dla obu państw Rosja "pozostaje głównym zagrożeniem".

Karol Nawrocki przyznał jednak, że podczas rozmowy nie udało się rozwiązać kwestii historycznych – Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać – zwrócił uwagę.

Z kolei Wołodymyr Zełenski przekazał w social mediach, że "była to ważna i potrzebna rozmowa, trwała ponad godzinę". "Mamy jedno wspólne zagrożenie: Rosję. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie i wsparcie oraz działali wspólnie. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog" – napisał.

Kuriozalny wpis Sikorskiego

Po spotkaniu Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, Radosław Sikorski – wicepremier i szef MSZ – zamieścił kuriozalny wpis na platformie X.

"Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli" – napisał.

Szef MSZ odpowiedział na pytanie użytkownika X

Jeden z użytkowników platformy zapytał Radosława Sikorskiego: "Jak ktoś ci napluje w twarz, a ty za to przywalisz mu w mordę, to kto w takim wypadku stworzył problem?".

Szef MSZ odpowiedział na wpis.

"Naturalnie Zełensky zaczął tę rundę. Na podbijaniu narodowych emocji obaj zyskali około 5 proc. w sondażach. Nasz Karol Nawrocki w bonusie dostał jeszcze pochwały z Moskwy. Od XVII wieku moglibyśmy już się nauczyć, że w tym trójkącie gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta" – stwierdził Radosław Sikorski.

Spór między Polską a Ukrainą

Podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Prezydent Ukrainy przekazał, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym. W ubiegłą środę Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę o Panteonie Narodowym.

Wcześniej – pod koniec maja – Wołodymyr Zełenski nadał imię "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej. Na skutek tej decyzji prezydent Karol Nawrocki pozbawił go Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które w kwietniu 2023 roku nadał prezydentowi Ukrainy ówczesny prezydent Karol Nawrocki.

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