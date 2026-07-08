Zełenski zabrał głos po spotkaniu z Nawrockim. "Ważna i potrzebna rozmowa"

"Spotkałem się z Prezydentem Polski Karolem Nawrockim. To była ważna i potrzebna rozmowa. Rozmawialiśmy przez ponad godzinę" – przekazał za pośrednictwem platformy X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Stajemy w obliczu jednego wspólnego zagrożenia – Rosji. I kluczowe jest utrzymywanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia oraz jedności działań. Nasze kraje potrzebują tylko silnych relacji. Uzgodniliśmy kontynuację naszego dialogu" – podkreślił.

Nawrocki: Dla mnie to kwestie nienegocjowalne

Do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy doszło przy okazji szczytu NATO w Ankarze. – Przychodzę do państwa prosto ze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie trwało ok. godziny. Dyskutowaliśmy z panem prezydentem. To oczywiście dobry zwyczaj, to niezbędne w relacjach z sąsiadami, żeby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. To, co z pewnością się nie zmienia – dla Ukrainy i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. Patrzymy w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia – powiedział dziennikarzom Karol Nawrocki.

– Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie kwestie UPA, symboli UPA, są nienegocjowalne. (...) Liczymy na zrozumienie Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, niesie ze sobą wiele złych symboli – podkreślił.

Przypomnijmy, że w maju Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię "bohaterów UPA". W reakcji prezydent Karol Nawrocki zdecydował, po konsultacji z kapitułą, o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Odznaczenie zostało nadane Zełenskiemu przez ówczesnego prezydenta Polski Andrzeja Dudę w 2023 r.

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