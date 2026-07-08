Sikorski wyśmiewa Nawrockiego i Zełenskiego. "Wspierajmy Polskę, ok?"

– Przychodzę do państwa prosto ze spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie trwało ok. godziny. Dyskutowaliśmy z panem prezydentem. To oczywiście dobry zwyczaj, to niezbędne w relacjach z sąsiadami, żeby utrzymywać kanały dialogu, kanały informacyjne. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. To, co z pewnością się nie zmienia – dla Ukrainy i dla Polski Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. Patrzymy w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości, to się nie zmienia – mówił na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu NATO w Ankarze prezydent Karol Nawrocki.

– Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie kwestie UPA, symboli UPA, są nienegocjowalne. (...) Liczymy na zrozumienie Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, niesie ze sobą wiele złych symboli – podkreślił.

Uszczypliwy komentarz Sikorskiego. "Chociaż raz mógłby pan stanąć po stronie Polski"

"Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli" – skomentował na platformie X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Stworzyli? Chyba stworzył Zełenski, bo to on propaguje banderyzm na Ukrainie. Chociaż raz mógłby pan stanąć po stronie Polski. Chociaż raz" – zareagował Tomasz Grabarczyk z Konfederacji.

"Słaby ten wpis, Panie Ministrze. Gloryfikacja »bohaterów z UPA« to problem stworzony przez Karola Nawrockiego, czy Wołodymyra Zełenskiego? Nawet Parlament Europejski w dzisiejszej uchwale, którą sam Pan się (i słusznie) pochwalił, nie miał żadnych wątpliwości w tym temacie. Pan ma?" – zapytał prawnik i ekonomista Józef Kasprowicz.

"Stworzył go prezydent Ukrainy. Wspierajmy Polskę, ok?" – napisał dziennikarz Marcin Torz.

Przypomnijmy, że w maju Wołodymyr Zełenski nadał elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imię "bohaterów UPA". W reakcji prezydent Karol Nawrocki zdecydował, po konsultacji z kapitułą, o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Odznaczenie zostało nadane Zełenskiemu przez ówczesnego prezydenta Polski Andrzeja Dudę w 2023 r.

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