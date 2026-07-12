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  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Ten jeden dzień

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Oglądanie telewizji, zdjęcie ilustracyjne
Oglądanie telewizji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE "Nie możesz rezygnować z czegoś tylko dlatego, że to trudne" – prawi jeden z bohaterów serialu "The Bear".

Kieruje te słowa zarówno do siebie, jak i do swego bratanka, głównego bohatera tej opowieści. Piąty i ostatni sezon jednego z najlepszych seriali ostatnich lat to mądre i ciepłe domknięcie historii, z której wyciągnąć można wiele morałów.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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