Polka jurorką w amerykańskim programie

Ida Nowakowska, znana z takich produkcji jak "You Can Dance", czy "Bake off - Ale ciacho", znalazła się w składzie jurorskim nowego amerykańskiego talent show.

Polska tancerka zasiądzie w jury amerykańskiego programu "The World's Best", w którym o milion dolarów będą walczyć utalentowane osoby z całego świata. Nowakowska uchyliła rąbka tajemnicy, publikując na swoim Instagramie zdjęcie z kulis nowego show. "Już nie mogłam się doczekać, żeby podzielić się z Wami tym super sekretem! Jestem ogromnie podekscytowana tym nowym projektem! Będę jurorem w najnowszym amerykańskim talent tv show "The World's Best" na CBS TV" – poinformowała swoich fanów. "Jako ekspert reprezentuję nasz wspaniały kraj POLSKĘ! W tym programie rywalizują najlepsze talenty z całego świata i walczą o tytuł #worldsbest i wygraną – milion dolarów!" – dodała. Uczestników oceniać będą nie tylko jurorzy z poszczególnych krajów, ale również amerykańskie gwiazdy: aktorka Drew Barrymore, piosenkarka Faith Hill oraz wokalista i autor tekstów RuPaul. Program poprowadzi aktor James Corden.