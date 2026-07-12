Żądam wysokich podwyżek dla lekarzy. Natychmiast!
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  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Żądam wysokich podwyżek dla lekarzy. Natychmiast!

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Lekarz, zdjęcie ilustracyjne
Lekarz, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Welison Franklin
PROSTO ZYGZAKIEM W Polsce niezwłocznie powinna się rozpocząć ogólnonarodowa debata nad tym, jak bardzo podnieść nam – wszystkim Polakom – wysokość tzw. składki zdrowotnej, czyli podatku zdrowotnego.

I w dodatku debata ta powinna trwać jak najkrócej, tak aby nawet o jeden niepotrzebnie zmarnowany na nią dzień nie odkładać

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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