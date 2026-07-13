"Wszyscy won!". Zajączkowska-Hernik odpowiada na insynuacje Gasiuk-Pihowicz

Pochodząca z Ukrainy nastolatka została zaatakowana słownie przez mężczyznę podróżującego tym samym autobusem miejskim w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło w niedzielę.

Mężczyzna zwracał się do nastolatki i jej koleżanek w sposób agresywny i wulgarny.

Sprawca słownego ataku na Ukrainę w Bielsku-Białej zatrzymany przez policję

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował w poniedziałek na platformie X, że mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.

"Każda forma agresji spotka się ze zdecydowaną reakcją państwa. Niech to będzie przestroga dla każdego hejtera – nie będziecie bezkarni" – dodał Marcin Kierwiński.

Z przeprowadzonej analizy zapisu monitoringu wynika, że kierowca prowadzący pojazd, po usłyszeniu krzyków dobiegających z wnętrza autobusu, zwrócił się do pasażera z prośbą o zachowanie spokoju.

MZK w Bielsku-Białej przekazało, że działanie to miało na celu odwrócenie jego uwagi od osób poszkodowanych.

Spółka zapewniła, że działając w porozumieniu z prezydentem miasta Bielska-Białej, deklaruje kontakt z osobami poszkodowanymi w celu omówienia możliwych form wsparcia oraz działań zmierzających do zapewnienia im należnego zadośćuczynienia.

Gasiuk-Pihowicz obwinia opozycję

Kamila Gasiuk-Pihowicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, oskarżyła o incydent polityków opozycji.

"Ten bydlak, który słownie zaatakował ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej nie zaczął pierwszy. Dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, a teraz na sztandary wziął Czarnek i Morawiecki. Takiej Polski chce ta koalicja nienawiści" – napisała na platformie X.

Zajączkowska-Hernik odpowiada na insynuacje Gasiuk-Pihowicz

Ewa Zajączkowska-Hernik odpowiedziała na wpis Kamili Gasiuk-Pihowicz.

"Co za dwulicowość, dopiero mi się pani kłaniała w samolocie. Co do nienawiści: jesteście w niej mistrzami. To pani szef wymyślił sobie, by skłócać Polaków o każdą duperele, żeby nie zwracali uwagi na poważne rzeczy i myśleli, że jedyną alternatywą dla PiS-u jest PO. Wszyscy won!" – stwierdziła w odpowiedzi.

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