Żurek podpisał pismo do amerykańskiej agencji ICE. Chodzi o zatrzymanie Ziobry

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał we wtorek oficjalne pismo skierowane do amerykańskiej agencji imigracyjnej ICE, dotyczące Zbigniewa Ziobry – donosi Radio Zet. Dokument ten ma być podstawą do zatrzymania i wydania Polsce byłego ministra rządu PiS ukrywającego się w USA przed polskim wymiarem sprawiedliwości.

Rozgłośnia dotarła do szczegółów znajdujących się w dokumencie, zaadresowanym bezpośrednio do Davida Venturelli pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). "Głównym celem pisma jest formalne poinformowanie amerykańskich urzędników imigracyjnych o aktualnym statusie prawnym i paszportowym Zbigniewa Ziobry. Jak wynika z naszych ustaleń, minister Waldemar Żurek przekaże administracji USA oficjalne dokumenty polskie i węgierskie potwierdzające, że rząd Węgier cofnął Ziobrze przyznany mu wcześniej status uchodźcy. Wraz z tą decyzją odebrany mu został również tak zwany paszport genewski, na którym były minister sprawiedliwości rządu Prawa i Sprawiedliwości wjechał do Stanów Zjednoczonych" – czytamy.

Żurek wyjaśnia Amerykanom "kontekst polityczny"

W dokumencie miało się także znaleźć przypomnienie, iż wcześniej unieważnione zostały zarówno polski paszport Ziobry, jak i jego paszport dyplomatyczny. Kolejnym istotnym elementem pisma do ICE jest szczegółowe przedstawienie kontekstu polityczno-prawnego związanego z dotychczasową działalnością Zbigniewa Ziobry. "Waldemar Żurek przywoła w tym miejscu sprawę inwigilacji Krzysztofa Brejzy z 2019 roku, czyli z czasu, kiedy Brejza był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Kanadyjski instytut Citizen Lab badający przypadki cyberinwigilacji na cały świecie, potwierdził w 2021 roku, że telefon komórkowy Brejzy został zhakowany systemem Pegasus 33 razy. Żurek informuje ICE, że w czasie, kiedy dochodziło do tych ataków, funkcję ministra sprawiedliwości pełnił właśnie Zbigniew Ziobro" – opisuje Radio Zet.

Agencja U.S. Immigration and Customs Enforcement egzekwuje prawo imigracyjne i celne w USA. Funkcjonariusze ICE zajmują się między innymi zatrzymaniami i nadzorowaniem deportacji osób, które nie posiadają prawa do legalnego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych.

Dotychczas władze USA nie chciały podejmować żadnych działań wobec przebywającego na terenie tego kraju Zbigniewa Ziobry.

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