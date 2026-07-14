W tej sprawie sprawcą jest Ukrainiec. Mainstreamowe media milczą

"Mężczyzna farbą naniósł na mur treści i symbole nazistowskie" – przekazała śląska policja w komunikacie, informując o jego zatrzymaniu.

Ukrainiec przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został przekazany Grupie Zamiejscowej SG w Rybniku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.

Ukrainiec jest już poza granicami Polski. Ma 8-letni zakaz wjazdu do Polski i innych krajów strefy Schengen.

Sprawa ta nie wzbudziła zainteresowania mediów, które poświęciły w ostatnich dniach sporo czasu i energii na inną sytuację – w której z kolei nagannie zachował się obywatel polski.

Sprawcą Ukrainiec. Zdecydowana większość mainstreamu milczy

Zdecydowana większość mainstreamowych mediów milczy o Ukraińcu w Rybniku. O sprawie napisał Onet, a także wiele portali lokalnych.

Mainstreamowe media huczą natomiast o sprawie 54-letniego Polaka, który zachował się agresywnie i wyzywał młode obywatelki Ukrainy w miejskim autobusie w Bielsku Białej.

Zrobiła się z tego sprawa na całą Polskę, niektórzy komentatorzy polityczni zwrócili uwagę, że nie ma jeszcze aktu oskarżenia, a już mamy do czynienia ze swego rodzaju z medialnym i politycznym "linczem".

Jednocześnie od 2022 roku w sytuacjach kiedy to obywatele Ukrainy dopuszczają się przestępstw albo agresywnych zachowań wobec Polaków, czy też swoich rodaków na terenie Polski, media głównego nurtu albo nie informują o tym wcale, albo piszą o sprawie bez podawania narodowości.

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