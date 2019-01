Prezydent spotkał się z górnikami w Zabrzu. Na scenie wystąpił... Paweł Kukiz

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto minutą ciszy, by uczcić pamięć górników, którzy „odeszli na wieczną szychtę”. Prezydent podkreślił, że aby podjąć się pracy pod ziemią, trzeba mieć specyficzne cechy charakteru i wielką odwagę. – Dlatego górnicza „Solidarność” jest jedną z najpotężniejszych „Solidarności”, jakie mamy w Polsce. Bo stanowi solidarność ludzi wielkiej odwagi, zdolnych do wielkiego czynu, tych, którzy stali na czele marszu, który pokonał komunę i zaprowadził nas do Polski, która dzisiaj mamy: Polski wolnej, niepodległej i prawdziwie suwerennej. To jest Wasze wielkie dzieło – mówił.

W spotkaniu uczestniczył też działacze związkowi oraz politycy, w tym m.in. przewodniczący klubu poselskiego Kukiz'15 Paweł Kukiz, który zaśpiewał ze sceny „Modlitwę o wschodzie słońca”, która przed 1989 r. była jednym z nieoficjalnych hymnów związku zawodowego i opozycji w Polsce.

Karczmy piwne organizowane są w Polsce z okazji świąt i spotkań górniczych od połowy listopada do końca stycznia. Biorą w nich udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem. Podczas spotkania górnicy obowiązkowo przywdziewają galowy mundur.