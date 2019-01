"Pełen profesjonalizm". Brat Adamowicza chwali działania kancelarii Morawieckiego

"Takie rany spotyka się na wojnie"

W rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem dla serwisu Onet.pl Piotr Adamowicz wspomniał ostatnie chwile życia swojego brata, a pierwsze chwile po ataku.

– Przerażające były momenty, gdy lekarze mówili, że znowu doszło do zatrzymania akcji serca i muszą włączyć maszynę – opowiadał. Przypomniał, że jego brat miał cztery rany – serca, przepony, jamy brzusznej i ostatnia - ramienia lub przedramienia, którą sprawca zadał gdy Adamowicz zaczął się bronić. – (Lekarze) powiedzieli, że operacja była bardzo trudna, że pierwszoplanowym zadaniem było uratowanie serca, by potem mogli się zajęć innymi uszkodzeniami. Na pytanie o charakter ran, któryś z medyków odrzekł, że w zasadzie takie rany spotyka się na wojnie – relacjonował.

"Działania kancelarii premiera Morawieckiego to pełen profesjonalizm"

Piotr Adamowicz mówił także o współpracy w tych trudnych dla niego dniach z kancelarią premiera Mateusza Morawieckiego. – Premier sondował możliwość zorganizowania pogrzebu państwowego. Odpowiedź rodziny była zdecydowana - "nie". Już wtedy, we wtorek 15 stycznia, podjęliśmy decyzję, że organizatorem pogrzebu jest miasto w porozumieniu z rodziną. Prosiłem premiera, żeby pogrzeb był godny, ale skromny. Żadna kompania reprezentacyjna, skromna asysta wojskowa. Tych rozmów było potem kilka, ale to, co ustaliliśmy w pierwszej zostało dotrzymane – mówił.

Rozmówca Andrzeja Stankiewicza przyznał, że w czasie swojej pracy dziennikarskiej miał kontakty z kancelariami wszystkich prezydentów i większości premierów, w związku z czym ma porównanie i może powiedzieć, że działania kancelarii premiera Morawieckiego to "pełen profesjonalizm".

"Paweł był celem nagonki mediów publicznych"

Dziennikarz zapytał Piotra Adamowicza o wypowiedź swojej bratowej dla stacji TVN24, która powiedziała, że do śmierci jej męża przyczyniły się ataki TVP. – Nie mam dowodów, że to się przyczyniło do zabójstwa Pawła. Nie znam mordercy, nie wiem, w jakich warunkach odbywał karę, jaki był jego stan psychiczny. Mogę powiedzieć coś innego — Paweł był niewątpliwie celem nagonki tzw. mediów publicznych i innych mediów prorządowych. Specjalnością jej reporterów stało się gonienie Pawła i wykrzykiwanie przeróżnych supozycji pod jego adresem – odparł.