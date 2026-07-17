Najgłośniejsze zaginięcie w Polsce. Śledczy: Mamy nowy dowód

Zaginięcie Iwony Wieczorek to jedna z najbardziej tajemniczych spraw ostatnich lat w Polsce. Doszło do niego nad ranem 17 lipca 2010 r. Dziewczyna bawiła się ze znajomymi w sopockim klubie, ale po kłótni miała się od nich odłączyć. Kamera miejskiego monitoringu ostatni raz zarejestrowała Wieczorek przy wejściu numer 63 na plażę w gdańskim Jelitkowie. Z tego miejsca do domu miała ok. 2 km, ale aby tam dotrzeć, musiała przejść przez tereny leśno-parkowe. Tu ślad po dziewczynie się urywa.

Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia o możliwym przełomie w głośnym śledztwie.

Nowy trop w sprawie Iwony Wieczorek. Prokuratura mówi o "obiektywnym dowodzie"

Prokuratura ujawniła teraz nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Jak przekazał w rozmowie z Onetem prok. Eryk Stasielak, naczelnik Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, śledczy dysponują nowym materiałem dowodowym, który ma pomóc w ustaleniu, gdzie i o której godzinie Iwona Wieczorek przebywała w noc swojego zaginięcia na terenie Parku Reagana.

Prokurator zaznaczył, że nie chodzi o relacje świadków. Podkreślił, że jest to nowy, obiektywny dowód odnoszący się do czasu i miejsca pobytu zaginionej w parku. Jednocześnie śledczy nie ujawniają, jaki dokładnie charakter ma ten materiał i nie potwierdzają doniesień, że może to być nagranie.

Według informacji Onetu, w ostatnich tygodniach prowadzone były także kolejne działania poszukiwawcze. W wytypowanej lokalizacji na Pomorzu wykorzystano georadar, aby sprawdzić miejsce wskazane przez śledczych jako istotne dla sprawy. Jak podkreślił prok. Stasielak, przeszukiwany był konkretny, precyzyjnie wyznaczony obszar, a nie rozległy teren.

Poszukiwania nie doprowadziły jednak do odnalezienia ciała Iwony Wieczorek. Mimo to prokuratura zapowiada następne czynności terenowe. Śledczy nie zdradzają, gdzie odbędą się kolejne działania, zwracając uwagę, że ostatnią akcję udało się przeprowadzić bez zainteresowania mediów i kamer.

Na początku roku policja apelowała również o pomoc w ustaleniu tożsamości kierowcy białego Fiata Cinquecento. Samochód był widziany w Parku Reagana w noc zaginięcia Iwony Wieczorek, a śledczy wskazywali, że właściciel lub kierowca pojazdu może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania.

Równolegle przygotowywana jest opinia dotycząca tzw. dowodów obiektywnych, które stosunkowo niedawno pojawiły się w Trójmieście. Prokuratura ponownie podkreśla, że nie są to zeznania świadków, lecz materiał o charakterze rzeczowym, który może mieć znaczenie dla wyjaśnienia jednej z najbardziej zagadkowych spraw kryminalnych w Polsce.

Czytaj też:

Znany program znika po 23 latach. "Osobisty pomysł i marzenie Solorza" Czytaj też:

Ujawniono zarobki polskiego piłkarza. Oficjalne informacje