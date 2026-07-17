Poseł PSL opuszcza radę przy prezydencie. To reakcja na weto

"Weto zamiast normalności" – napisała poseł i wiceprezes PSL Urszula Pasławska na platformie X. Do wpisu dołączyła grafikę, na której widnieje informacja o tym, iż parlamentarzystka Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowała się zrezygnować z zasiadania w Radzie Parlamentarzystów przy prezydencie RP.

To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. – Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne – wyjaśnił.

Prezydent Nawrocki powołał Radę Parlamentarzystów

Rada Parlamentarzystów przy prezydencie RP to powołany w styczniu 2026 r. zespół konsultacyjny, który ma stanowić ponadpartyjną platformę dialogu. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do tego gremium siedmiu posłów reprezentujących różne środowiska. Byli to: Urszula Pasławska (PSL), Urszula Nowogórska (PSL), Paulina Matysiak (niezrzeszona), Marcin Horała (PiS), Szymon Szynkowski vel Sęk (PiS), Grzegorz Płaczek (Konfederacja) oraz Witold Tumanowicz (Konfederacja).

"Realizując swój mandat i pozostając wiernym moim poglądom i zobowiązaniom wyborczym, chcę uwzględniać opinie reprezentantów możliwie szerokiej grupy wyborców. Wymaga to rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, osobami o różnej wrażliwości, głoszących różne opinie. Założeniem działania Rady nie jest ukształtowanie wspólnoty poglądów, tylko prowadzenie dialogu opartego na wzajemnym szacunku. (...) Pałac Prezydencki powinien być miejscem wypracowywania takich porozumień, szczególnie wśród polityków młodszego i średniego pokolenia. Tak jak zapowiadałem w kampanii wyborczej, będę patronował takim działaniom" – napisał prezydent Nawrocki w akcie powołania do rady.

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