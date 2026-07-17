"Ideologiczny odwet". Żurek uderza w prezydenta

Nawrocki poinformował w piątek, że zawetował regulację o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę zawierająca przepisy wprowadzające. – Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne – wyjaśnił.

Prezydent dodał, że za każdym razem podkreślał, iż "gdy rozwiązania realnie pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na formalne administracyjne funkcjonowanie, a nie będą niosły za sobą ideologicznej presji czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę".

Żurek: To pokaz skrajnego cynizmu i całkowitego oderwania od rzeczywistości

Ruch prezydenta skrytykował w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Decyzja Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej to pokaz skrajnego cynizmu i całkowitego oderwania od rzeczywistości" – napisał prokurator generalny na portalu X.

Jak zaznaczył Żurek, "ta ustawa nie miała charakteru ideologicznego – miała rozwiązywać codzienne, ludzkie dramaty". "Mówimy o prawie do informacji medycznej w szpitalu, prawie do pochówku" – dodał.

"Prezydent w kampanii deklarował otwartość na dialog, a dziś, jednym podpisem, wyrzucił do kosza bezpieczeństwo tysięcy polskich rodzin żyjących w związkach nieformalnych. To nie jest dbanie o Konstytucję" – czytamy we wpisie ministra sprawiedliwości.

Waldemar Żurek stwierdził, że "to jest ideologiczny odwet na obywatelach". "Bardzo smutny dzień dla polskiej demokracji i zwykłej, ludzkiej przyzwoitości" – ocenił.

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