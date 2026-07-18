Przełom w sprawie ekshumacji? Nowa deklaracja szefa IPN Ukrainy

Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek, że odbył spotkanie dotyczące polityki Ukrainy wobec Polski.

"Priorytety są oczywiste: wszyscy w Europie potrzebują dobrych sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które budowane są na szacunku. Polska znacząco wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji i jesteśmy wdzięczni Polsce. Ochrona niepodległości Ukrainy bezpośrednio oznacza wzmocnienie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, które stoją obecnie przed Europą, mogą być rozwiązane tylko we współpracy, w szczególności we współpracy wolnych narodów naszego regionu. Dziękuję uczestnikom spotkania za inicjatywę i propozycje" – napisał na platformie X.

Zełenski odbył spotkanie w sprawie Polski. Zaskakujące decyzje

Prezydent Ukrainy poinformował, że "ustaliliśmy wykonanie kilku kluczowych rzeczy".

"Pierwsze: będą decyzje na kierunku dyplomatycznym. Drugie: zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zewnętrznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Trzecie: zostaną podjęte decyzje w sprawie udzielenia dodatkowej znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne i wspólnie z polską stroną musimy zapewnić większą zdolność do prowadzenia takich prac. Czwarte: omówiliśmy możliwe formaty rozszerzenia dialogu międzyspołecznego Ukrainy i Polski. Piąte: uzgodniliśmy z Ołeksandrem Ałfierowem, dyrektorem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, rozszerzenie możliwości instytutu. Ołeksandr przygotuje i przedstawi systemowe propozycje, i proszę odpowiednich urzędników oraz tematyczny komitet Werchownej Rady Ukrainy o rozważenie możliwości zwiększenia finansowego i innego wsparcia Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Do godnego reprezentowania interesów Ukrainy potrzebne są odpowiednie zdolności" – wyliczył Wołodymyr Zełenski.

Szef IPN Ukrainy deklaruje: Zgodny na ekshumacje będą wydawane natychmiast

Szef ukraińskiego IPN Ołeksandr Ałfiorow, zapewnił w rozmowie z Polskim Radiem, że zgody na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane natychmiast.

Ołeksandr Ałfiorow podkreślił w rozmowie z rozgłośnią, że według ukraińskiego prawa, ekshumacje muszą być poprzedzone poszukiwaniami. Zgodę na poszukiwania wydaje ministerstwo kultury, a zgodę na ekshumację wydaje komisja przy ukraińskim IPN.

Szef IPN Ukrainy podkreślił, że po zakończeniu poszukiwań trzeba odczekać pewien czas, aby uzyskać zgodę na ekshumację. Dodał przy tym, że w obecnych warunkach komisja działa bardzo szybko i zgody na ekshumacje po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast.

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