Facebook nie działa. "Konto tymczasowo niedostępne"

Według doniesień mediów, awaria dotyczy przede wszystkim webowej wersji Facebooka, podczas gdy aplikacja mobilna u części użytkowników działa prawidłowo. Problemy zgłaszane są z różnych regionów świata, także w Polsce.
Część osób korzystających z komputerów widzi komunikat o tymczasowej niedostępności konta z powodu problemów technicznych.
"Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut" – czytamy.
Jak dotąd spółka Meta nie przedstawiła szczegółowych informacji na temat przyczyn awarii.
To kolejna w ostatnich tygodniach usterka dotycząca usług należących do koncernu. W czerwcu użytkownicy na całym świecie zgłaszali problemy z działaniem Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa.
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