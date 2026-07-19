Facebook nie działa. "Konto tymczasowo niedostępne"
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Facebook nie działa. "Konto tymczasowo niedostępne"

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Facebook, zdjęcie ilustracyjne
Facebook, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pexels / Pixabay
Użytkownicy Facebooka w wielu krajach, w tym w Polsce, zgłaszają problemy z dostępem do serwisu. Część osób korzystających z komputerów widzi komunikat o tymczasowej niedostępności konta z powodu problemów technicznych.

Według doniesień mediów, awaria dotyczy przede wszystkim webowej wersji Facebooka, podczas gdy aplikacja mobilna u części użytkowników działa prawidłowo. Problemy zgłaszane są z różnych regionów świata, także w Polsce.

Część osób korzystających z komputerów widzi komunikat o tymczasowej niedostępności konta z powodu problemów technicznych.

"Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut" – czytamy.

Jak dotąd spółka Meta nie przedstawiła szczegółowych informacji na temat przyczyn awarii.

To kolejna w ostatnich tygodniach usterka dotycząca usług należących do koncernu. W czerwcu użytkownicy na całym świecie zgłaszali problemy z działaniem Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
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