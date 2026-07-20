Wola Ostrowiecka. Stan prac ekshumacyjnych ofiar ludobójstwa

We wtorek 14 lipca ruszyły ekshumacje szczątków ofiar ludobójstwa w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Co wiemy po tygodniu prac?

Stan prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej

Instytut Pamięci Narodowej przekazał w poniedziałek, że w Woli Ostrowieckiej dotychczas ujawniono szczątki co najmniej 38 osób. W miarę dalszej eksploracji jamy grobowej sukcesywnie ujawniane są kolejne ofiary.

Jak przekazali badacze, "ciała były wrzucane do dołu śmierci niedbale i w nieładzie. Szczątki leżą w przypadkowym układzie. Nie odnaleziono śladów trumien czy skrzyń". IPN potwierdził, że "na wielu z nich (szczególnie na czaszkach) widać ślady bardzo silnych mechanicznych urazów". Ponadto, "przy szczątkach odnajdywane są przedmioty osobiste, m.in. medaliki i krzyżyki oraz elementy odzieży (klamry, guziki, elementy biżuterii)".

Instytut przekazał, że "aktualnie odsłaniana jest wierzchnia warstwa pochówku. Podejmowanie szczątków rozpocznie się po odsłonięciu całych szkieletów".





Przypomnijmy, że Wola Ostrowiecka została całkowicie zniszczona 30 sierpnia 1943 roku przez oddziały UPA, kiedy to wymordowano jej polskich mieszkańców.





Zespół prowadzący

Instytut Pamięci Narodowej przypomina, że "prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu prowadzone przez interdyscyplinarny zespół złożony ze specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej, przedsiębiorstwa «Wołyńskie Starożytności», wspieranych przez przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz konsulatu RP w Łucku. Zgoda na przeprowadzenie ekshumacji została wydana przez stronę ukraińską na początku czerwca br. Działania zaplanowano do 7 sierpnia".

O przebiegu badań Instytut Pamięci Narodowej będzie dalej na bieżąco informować w swoich kanałach informacyjnych. Użytkownicy X (dawniej Twitter) mają w tym celu do dyspozycji m.in. profil o nazwie "Poszukiwania IPN".

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