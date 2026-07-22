Czarne chmury nad minister. Niemal połowa Polaków chce jej dymisji

W sondażu SW Research dla "Dziennika Gazety Prawnej", zapytano, czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powinna stracić stanowisko.

Sondaż: Prawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia

49 proc. badanych chce dymisji Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Przeciwko dymisji minister zdrowia opowiedziało się 18,9 proc. ankietowanych.

23,1 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć". 8,6 proc. zadeklarowało, że nie zna sprawy.

Szczegóły sondażu

Z sondażu wynika, że najbardziej krytyczni wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy są respondenci w wieku 25-34 lat. W tej grupie wiekowej odwołania szefowej resortu zdrowia oczekuje 59,1 proc. respondentów. Wśród osób do 24. roku życia za dymisją Jolanty Sobierańskiej-Grendy opowiada się 49,2 proc. Z kolei w grupie wiekowej mającej co najmniej 50 lat – 45,6 proc. chce, aby minister straciła stanowisko.

Niewielkie różnice widać w podziale na kobiety i mężczyzn. Za odwołaniem minister zdrowia opowiedziało się w sondażu 51,1 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet.

Podobnie jest w zestawieniu odpowiedzi według poziomu dochodów. Najwyższe poparcie dla dymisji odnotowano wśród osób zarabiających od 5001 do 7000 zł netto miesięcznie. W tej grupie odejścia minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy chce 56,6 proc. badanych. Najniższy wynik pojawił się wśród respondentów z dochodem od 3001 do 5000 zł, gdzie odwołania szefowej resortu zdrowia oczekuje 46,5 proc. respondentów. Z kolei wśród osób zarabiających do 3000 zł 46,6 proc. domaga się dymisji minister zdrowia, a w grupie z dochodem powyżej 7000 zł – 48,2 proc.

Badanie zostało przeprowadzone 14 i 15 lipca 2026 roku przez SW Research dla "Dziennika Gazety Prawnej” na próbie 804 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Fatalny dla rządu sondaż. Nawet wyborcy Tuska nie kryją rozczarowania Czytaj też:

"Biedy nie ma". Tusk podał nowe stawki wynagrodzeń dla lekarzy