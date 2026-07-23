Tusk zabrał głos w sprawie awantury w PiS. "Kamień na kamieniu nie zostanie"

Premier Donald Tusk, odnosząc się do awantury w PiS, napisał na platformie X: "Tak walczą o jedność partii, że kamień na kamieniu nie zostanie".

Kaczyński rozmawiał z Morawieckim

W czwartek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyło się spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu wzięli udział także Jacek Sasin i sekretarz generalny partii Piotr Milowański. Rozmowy trwały niemal trzy godziny, ale nie przyniosły żadnych efektów.

Bochenek i Muller wydali oświadczenia

Rafał Bochenek, rzecznik PiS, przekazał po spotkaniu, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

"Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny" – dodał rzecznik PiS.

Z kolei Piotr Muller, europoseł, członek stowarzyszenia "Rozwój Plus" oświadczył na platformie X, że "chcemy porozumienia, nie upokorzenia". "Silnego PiS, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej" – dodał. Piotr Muller podkreślił, że stowarzyszenie "Rozwój Plus" nie zgadza się "na podpisywanie lojalek czy wymuszanie podpisów".

W kolejnym wpisie Rafał Bochenek przekazał, że podczas dzisiejszego spotkania z byłym premierem Mateuszem Morawieckim prezes PiS Jarosław Kaczyński "złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia »Rozwój Plus« do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem". "Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji" – podkreślił.

Rzecznik PiS poinformował, że "rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Mateusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".

Ultimatum dla polityków PiS. Dziś mija termin

W ubiegłą środę władze PiS nakazały działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego – "Rozwój Plus" i Jacka Sasina – "Po pierwsze Polska". Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek informował w ubiegłą środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Politycy PiS mają czas na przesłanie oświadczenia do czwartku przed północą.

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