Mosbacher: Podziwiam Polskę za to, że byliście pierwszymi, którzy obalali żelazną kurtynę

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, szef MSZ Jacek Czaputowicz i premier Mateusz Morawiecki spotkali się podczas gali dla uczczenia 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między USA i Polską. Spotkanie "100 Lat Relacji Dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Polską", organizowane przez American Center Warsaw, odbyło się w Hotelu Bristol w Warszawie.

– Polscy żołnierze razem z Amerykanami byli gotowi umierać za wolność, za wolność o którą też walczyliście. Podziwiam Polskę za to, że byliście pierwszymi, którzy obalali żelazną kurtynę, przypomnieliście mi jakie jest znaczenie wolności – mówiła amerykańska ambasador podczas spotkania.

Premier Morawiecki dziękował natomiast "narodowi amerykańskiemu za wiele setek lat przyjaźni". – To piękna rocznica. Żeby opisać relacje dwóch tak bratnich narodów, trzeba by poświęcić wiele czasu, napisać wiele akapitów – mówił szef polskiego rządu. Morawiecki dziękował też bezpośrednio ambasador Georgette Mosbacher, nazywając ją „wielkim przyjacielem Polski, który chce zrobić wszystko, by tę polsko-amerykańską przyjaźń umacniać i ubogacać”.

– Panie premier Morawiecki, dziękuję za te słowa. Polska i Polacy mają w moim sercu specjalne miejsce. Moim priorytetem jest, aby nasze relacje były jeszcze lepsze niż dotychczas – skomentowała Georgette Mosbacher.

