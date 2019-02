Do Ewy Kopacz zgłosiło się czasopismo popularnonaukowe. Chodzi o dinozaury

Ewa Kopacz była gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie "Fakt Opinie". Mówiąc o efekcie ujawnionych przez "Wyborczą" taśm była premier posłużyła się zastanawiającym przykładem. – Przypomnę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie Pani co robili? – zwróciła się do dziennikarki. – Rzucali kamieniami w tego dinozaura – dodała Kopacz.

Wypowiedź posłanki PO szybko stała się hitem internetu. Do byłej premier zgłosiło się nawet czasopismo popularnonaukowe, które zaoferowało darmową roczną prenumeratę magazynu.

"Szanowna Pani Poseł, po dzisiejszej wypowiedzi na temat kamieni i dinozaurów mamy propozycję. Z wielką przyjemnością oferujemy Pani roczną prenumeratę magazynu Focus – na koszt redakcji. Będziemy wdzięczni za informację na jaki adres mamy kierować przesyłki" – czytamy we wpisie na twitterowym koncie czasopisma.

Na tę wiadomość nie pozostała obojętna sama była premier.

"Miesięcznik "Focus" jest przeze mnie czytany i nadal będę to czynić. Moja dzisiejsza wypowiedź wynikała z pomyłki. Jestem tylko człowiekiem a mylić się jest rzeczą ludzką. Zazdroszcze tym, którzy nigdy się nie pomylili. Ja widocznie do nich nie należę. Z pozdrowieniami" – stwierdziła Kopacz.

