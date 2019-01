Kopacz zabrała głos ws. wypowiedzi o dinozaurach. "Sama się z siebie śmieję"

Ewa Kopacz była gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie "Fakt Opinie". Mówiąc o efekcie ujawnionych przez "Wyborczą" taśm była premier posłużyła się zastanawiającym przykładem. – Przypomnę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie Pani co robili? – zwróciła się do dziennikarki. – Rzucali kamieniami w tego dinozaura – dodała Kopacz.

Słowa byłej premier wzbudziły ogólną wesołość i były żywo komentowane w Internecie. Teraz polityk tłumaczy się z tej wpadki, twierdzi, że to... "freudowska pomyłka".

"Dzień rozpoczęłam od freudowskiej pomyłki. Wczoraj kupiłam książkę o dinozaurach dla mojego wnuka. Czytając swoją dzisiejszą wypowiedź sama się z siebie śmieję. Miłego końca tygodnia wszystkim życzę" – napisała na Twitterze

