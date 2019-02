Teoria Kopacz na temat dinozaurów hitem sieci. Przegląd najlepszych memów

Galeria:

Jak ludzie rzucali w dinozaury kamieniami - MEMY

Ewa Kopacz była wczoraj gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie "Fakt Opinie". Rozmowa dotyczyła m.in. zatrzymania byłego rzecznika MON Bartłomieja M., "taśm Kaczyńskiego", projektów dotyczących zarobków w NBP i rekompensaty dla mediów publicznych.

Mówiąc o efekcie ujawnionych przez "Wyborczą" taśm była premier posłużyła się zastanawiającym przykładem. – Przypomnę strasznie dawne czasy. To wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby je zabić. Wie Pani co robili? - zwróciła się do dziennikarki. - Rzucali kamieniami w tego dinozaura - dodała Kopacz. - I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące, rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens - kontynuowała swój wywód wiceszefowa PO.