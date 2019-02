Rosjanie porzucili kota na dworcu. Zwierzę przygarnął prezydent Wrocławia

Roczny kot brytyjski został porzucony w piątek rano na dworcu autobusowym we Wroclavii przy ul. Suchej 1. Jego właściciele, czteroosobowa rodzina (rodzice i dwoje małych dzieci, dziewczynka i chłopiec), zostawili go, po tym, jak okazało się, że nie mogą z nim pojechać autokarem Flixbusa. Byli to Rosjanie, którzy wybierali się do Bolonii przez Pragę. Najwyraźniej nie znali regulaminu przewoźnika. Zamiast jednak zrezygnować z podróży lub znaleźć opiekuna dla kota, pozbyli się go, porzucając transporter, w którym się znajdował – opisuje lokalny portal tuwroclaw.com.

Jeden z kasjerów zaniósł kota do biura zarządu PKS Polbus, a prezes spółki, Krzysztof Balawejder, poinformał o sprawie na Facebooku. Już niedługo po tym Sutryk poinformował na Facebooka, że zwierzę zamieszka w... Ratuszu. Dodatkowo prezydent Wrocławia zorganizował głosowanie na imię dla nowego pupila.

