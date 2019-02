Krasnodębski o wpisie szefa RE: "Dorzynanie watah" to styl PO i Tuska

Premier reaguje na wpis Tuska

"Zastanawiałem się, jak wygląda to specjalne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali brexit, nie posiadając nawet planu tego, jak go bezpiecznie przeprowadzić" – napisał w środę na Twitterze Tusk, czym wywołał falę komentarzy nie tylko wśród brytyjskich polityków i ekspertów.

W czwartek do wpisu szefa RE nawiązał premier. "Zamiast wysyłać kogokolwiek do piekła, wspólnie znajdźmy takie rozwiązanie, które będzie dobre dla UE, ale też pozwoli mieć w Wielkiej Brytanii silnego partnera gospodarczego po #Brexit. Celem wszystkich musi być interes Polski i przyszłość Wspólnoty, niezależnie od jej kształtu" – ocenił Morawiecki.

Krasnodębski: Poniżanie to styl Tuska i PO

W mocnych słowach do wpisu szefa Rady Europejskiej odniósł się europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski. "W Londynie, ale także w PE, oburzenie z powodu wczorajszej wypowiedzi Donalda Tuska. No cóż, my wiemy, że „dorzynanie watah”, czyli poniżanie tych, których (błędnie) uznawano za słabszych i przegranych, należy do stylu uprawianej przez niego i PO polityki" – skomentował eurodeputowany.

Zgodnie z planem Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską w marcu 2019 r. Jednak brytyjski parlament odrzucił umowę brexitową, którą rząd w Londynie wynegocjował z Brukselą. Oznacza to, że może dojść do tzw. twardego brexitu. Brytyjczycy chcą negocjować, ale UE pozostaje nieugięta. Donald Tusk zapowiedział ostatnio, że nowej oferty w sprawie brexitu nie będzie.

