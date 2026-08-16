Wskrzesić to, co dawne

Niepraktyczna pani domu II Od paru lat mam subskrypcję „New York Timesa”, jednak nie obejmowała ona sekcji „cooking”.
Niedawno przez nieuwagę głupim wciśnięciem palca do abonamentu dołączyła mi się również ta nieszczęsna sekcja, do niczego mi niepotrzebna. Skomplikowane amerykańskie przepisy ładnie wyglądają na zdjęciach, w realu wymagają wielu składników, nie zawsze u nas łatwo dostępnych.
Pomyślałam o tym wszystkim, wysłuchawszy w radiowej "Dwójce" audycji "Droga przez mąkę", w której Łukasz Modelski rozmawiał z Bartkiem Kieżunem, autorem właśnie wydanej jego książki "Via Flaminia".
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.