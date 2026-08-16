Wskrzesić to, co dawne

Niedawno przez nieuwagę głupim wciśnięciem palca do abonamentu dołączyła mi się również ta nieszczęsna sekcja, do niczego mi niepotrzebna. Skomplikowane amerykańskie przepisy ładnie wyglądają na zdjęciach, w realu wymagają wielu składników, nie zawsze u nas łatwo dostępnych.

Pomyślałam o tym wszystkim, wysłuchawszy w radiowej "Dwójce" audycji "Droga przez mąkę", w której Łukasz Modelski rozmawiał z Bartkiem Kieżunem, autorem właśnie wydanej jego książki "Via Flaminia".