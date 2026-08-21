Koniec z kontrowersyjnymi ambasadorami Powstania Warszawskiego. Jest decyzja

Stowarzyszenie Warszawa’44 zakończyło współpracę z Moniką Laskowską i Marcinem Różalskim, którzy zostali wybrani na Ambasadorów Pamięci Powstania Warszawskiego. Decyzja jest efektem fali krytyki, jaka pojawiła się po ogłoszeniu listy ambasadorów.

Kontrowersje wokół ambasadorów Powstania Warszawskiego. Jest decyzja stowarzyszenia

Akcja Ambasador Pamięci Powstania Warszawskiego została zainicjowana przez Stowarzyszenie Warszawa’44 z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jej założeniem jest popularyzowanie wiedzy o wydarzeniach z 1944 roku we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi.

W ramach kampanii ambasadorzy reprezentujący różne środowiska wykorzystują symbole związane z Powstaniem Warszawskim, m.in. kotwicę Polski Walczącej oraz wizerunek Małego Powstańca. Wśród wybranych osób znalazła się Monika Laskowska, związana ze środowiskiem freak fightów i publikująca treści erotyczne na platformie OnlyFans. Drugim kontrowersyjnym wyborem był były zawodnik MMA Marcin Różalski, który w przeszłości wygłaszał kontrowersyjne opinie dotyczące osób homoseksualnych, deklarował poparcie dla Władimira Putina i wypowiadał się na temat satanizmu.

Ich wybór szybko wywołał krytykę w przestrzeni publicznej.

Serwis Press.pl zwrócił się w tej sprawie do Dariusza Michalaka, prezesa Stowarzyszenia Warszawa’44. – Jest to akcja społeczna, a osoby zgłaszające się do udziału reprezentują bardzo różne środowiska. Jako stowarzyszenie mamy ograniczone możliwości weryfikowania każdej osoby i nie chcemy stawiać się w roli tych, którzy oceniają czyjąś przeszłość lub poglądy. Być może tym razem czegoś nie dopatrzyliśmy i mogliśmy sprawdzić pewne kwestie dokładniej. Nie uchylamy się od odpowiedzialności za ten błąd i jest nam z tego powodu bardzo przykro – przyznał.

Prezes stowarzyszenia zapowiedział również zmiany w procedurach dotyczących wyboru ambasadorów. – Wyciągamy z tego wnioski. Musimy poprawić nasze procedury dotyczące wyboru ambasadorów – zadeklarował.

Potwierdził też, że współpraca z obojgiem kontrowersyjnych ambasadorów została zakończona. – Na ten moment mogę powiedzieć, że współpraca z panem Różalskim i panią Laskowską została zakończona. Uznaliśmy, że w tej sytuacji jest to najlepsze rozwiązanie – przekazał Dariusz Michalak w rozmowie z Press.pl.

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