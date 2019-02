Wałęsa przeprosił Dudę. Szef "Solidarności" zapowiada pozew

Były prezydent opublikował na swoim facebookowym profilu zdjęcie, które sugerowało, że Piotr Duda, szef "Solidarności", w młodości był członkiem ZOMO. Zdjęcie przedstawiało funkcjonariuszy służby PRL. Do jedne z mężczyzn była poprowadzona strzałka z napisem "Piotr Duda - kombatant walk o niepodległość".

Grafika wsiała na stronie prezydenta dobę i zebrało się pod nią ponad sto komentarzy, kilkaset osób udostępniło post Wałęsy. Następnego dnia były prezydent skasował swój wpis. Dzisiaj do biura Wałęsy wpłynęło pismo, w którym Duda domaga się od byłego prezydenta przeprosin. Wałęsa ma opublikować następujące sprostowanie:

Dziś Lech Wałęsa opublikował przeprosiny na swojej stronie na Facebooku. "Panie Piotrze Duda. Przepraszam za opublikowanie nieopatrznie na moim profilu zdjęcia sugerującego, że stał Pan tam gdzie stało ZOMO. Zdjęcie było opatrzone nieprawdziwym opisem. Pomylono jednostki. W rzeczywistości służył Pan w dywizji powietrzno desantowej. Autor zdjęcia wprowadził mnie w błąd" – napisał.

Były prezydent dodał jednocześnie we wpisie: "Nie zmienia to jednak faktu, że stał Pan w stanie wojennym po drugiej stronie barykady niż my ludzie Solidarności".

– To nie są żadne przeprosiny. Wałęsa nie ma honoru. Będzie pozew, ugody nie będzie – zapowiedział szef "Solidarności".