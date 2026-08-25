Polska Straż Graniczna dostała sprzęt od USA. Wartość przekracza 2 mln dolarów

Służba Graniczna poinformowała, że wśród przekazanego wyposażenia znalazły się drony, kamery termowizyjne oraz setki zestawów pierwszej pomocy. Amerykanie deklarują także współpracę w przeciwdziałaniu nielegalnemu przemytowi broni i amunicji z Ukrainy.

W Komendzie Głównej Straży Granicznej podpisano umowę z Departamentem Stanu USA podsumowującą amerykański program wsparcia materiałowego dla polskiej formacji. Dokument podpisali komendant główny SG gen. dyw. SG Robert Bagan oraz zastępca szefa misji w Ambasadzie USA w Warszawie Stephanie Holmes.

Program jest odpowiedzią Stanów Zjednoczonych na sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Obejmuje nie tylko Polskę, ale również państwa bałtyckie. Łączna przewidywana wartość amerykańskiego wsparcia w ramach programu wyniosła około 12 mln dolarów.

Drony, termowizja i zestawy pierwszej pomocy

Do tej pory polska Straż Graniczna otrzymała wyposażenie warte około 2,1 mln dolarów. Amerykanie przekazali 45 małych bezzałogowych statków powietrznych, dziewięć zaawansowanych kamer termowizyjnych oraz 800 indywidualnych zestawów pierwszej pomocy IFAK.

To jednak nie koniec dostaw. Na 2027 r. zaplanowano przekazanie Polsce kolejnych 15 skuterów śnieżnych.

Gen. Robert Bagan podziękował stronie amerykańskiej za pomoc, podkreślając, że przekazane wyposażenie bezpośrednio zwiększa skuteczność ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Stephanie Holmes zwróciła natomiast uwagę na znaczenie polskiej Straży Granicznej dla bezpieczeństwa całego regionu. Wspominając swoją wizytę na polskiej granicy w 2021 r., podkreśliła profesjonalizm funkcjonariuszy pracujących pod ogromną presją. Według przedstawicielki ambasady USA polska formacja chroni wschodnią flankę NATO i przyczynia się do bezpieczeństwa transatlantyckiego.

Amerykanie gotowi na współpracę ws. przemytu broni z Ukrainy

Istotna deklaracja padła ze strony pełniącego obowiązki zastępcy szefa U.S. Border Patrol Jasona E. Schneidera. Zapowiedział on pełną otwartość na współpracę z Polską w zakresie reagowania na nielegalny przemyt broni i amunicji z terytorium Ukrainy.

Schneider podkreślił, że współpraca ma zapewnić polskim służbom dostęp do amerykańskiej wiedzy i technologii. Oprócz przekazywania wyposażenia obejmuje ona szkolenia oraz dwustronne wizyty studyjne.

Amerykańscy eksperci szkolą polskich funkcjonariuszy m.in. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W latach 2024-2026 odbyły się kursy dotyczące pomocy przedmedycznej w warunkach polowych oraz zaawansowanej taktyki ochrony tzw. zielonej granicy.

Na wrzesień zaplanowano specjalistyczne szkolenie z obsługi przekazanych dronów. Wezmą w nim udział funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej oraz służb granicznych państw bałtyckich