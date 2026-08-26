KO i lewica kontra PiS i Konfederacje. Sondaż daje przewagę jednej stronie

Uczestników sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" poproszono o wybór między blokiem centrolewicowym, który tworzyłyby KO, PSL, Nowa Lewica, Unia Centrum i Partia Razem, a koalicją prawicową złożoną z PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i ugrupowania Rozwój Plus.

Badanie wykazało, że na pierwszy blok zagłosowałoby 55,41 proc. pytanych, natomiast drugi otrzymałaby 43,10 proc. głosów. Różnica wyniosłaby więc ponad 12 pkt proc.

Tylko dwa bloki polityczne w wyborach? "Nierealny scenariusz"

Politolog dr Sergiusz Trzeciak powiedział w rozmowie z "SE", że scenariusz powstania dwóch tak szerokich bloków jest mało prawdopodobny. Jego zdaniem mniejsze ugrupowania obawiają się utraty własnej tożsamości na rzecz większych partnerów.

Ekspert zwrócił również uwagę na zasadniczą różnicę między tworzeniem koalicji rządowej po wyborach a wspólnym startem w wyborach. Jak ocenił, w przypadku wspólnej listy wyborcy mogliby mieć problem ze zrozumieniem intencji ugrupowań, które w wielu kwestiach istotnie się różnią.

W przypadku prawicowego bloku dodatkową przeszkodą miałaby być możliwość wspólnego startu ugrupowania Mateusza Morawieckiego z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Trzeciak uznał taki układ za nierealny.

Rozłam w PiS. Morawiecki zakłada własny klub

W lipcu Morawiecki wraz z grupą ok. 40 parlamentarzystów odszedł z PiS (twierdzą, że zostali wyrzuceni) i założył w Sejmie własny klub, Rozwój Plus. Wkrótce ma powstać partia polityczna o tej samej nazwie.

Morawiecki został przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego namaszczony na szefa rządu Zjednoczonej Prawicy i był nim przez sześć lat (2017-2023). Zastąpił na tym stanowisku premier Beatę Szydło, która od 2019 r. zasiada w Parlamencie Europejskim.

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