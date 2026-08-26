TVP zdejmuje programy znanych dziennikarzy. "Nie jestem w stanie"

Jesienią widzowie TVP Info nie zobaczą dwóch znanych programów publicystycznych. Z anteny znika "Kod bezpieczeństwa" Tomasza Sekielskiego, a także "Stan wyborczy" Andrzeja Stankiewicza. O zmianach w ramówce jako pierwszy poinformował serwis Press.pl.

Programy Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Stankiewicza znikają z TVP

Tomasz Sekielski potwierdził w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, że "Kod bezpieczeństwa" nie będzie emitowany jesienią w TVP Info. Dziennikarz przekazał również, że na późniejszy termin nie zaplanowano produkcji kolejnych odcinków programu.

Sekielski nie zdradził powodów zdjęcia audycji z anteny. Wiadomo natomiast, że jesienią nadal będzie współpracował z Telewizją Polską. Poprowadzi program "Sekielski wieczorową porą", który od nowego sezonu będzie emitowany w TVP1 we wtorki o godz. 21:05. Przed wakacjami program można było oglądać w piątki.

– Na tym się skupię, jeśli chodzi o współpracę z TVP od tego sezonu – zaznaczył dziennikarz.

"Kod bezpieczeństwa" był programem publicystycznym, w którym Tomasz Sekielski wraz z zaproszonymi ekspertami analizował najważniejsze i aktualne kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Każdy odcinek koncentrował się na konkretnym wyzwaniu związanym ze współczesnym światem. Program zadebiutował w TVP Info we wrześniu 2025 roku. Po pierwszym miesiącu emisji jego średnia oglądalność wynosiła 75 tys. widzów. Jesienią miejsce "Kodu bezpieczeństwa" w sobotnim paśmie o godz. 21:00 zajmie program "100 pytań do...", który poprowadzi Wioleta Wramba.

Dwa znane programy zdjęte z anteny

To niejedyna zmiana w jesiennej ramówce TVP Info. Z anteny zniknie także "Stan wyborczy" Andrzeja Stankiewicza. Program zastąpi "Salonowiec" prowadzony przez Mikołaja Lizuta.

Stankiewicz w rozmowie z Wirtualnemedia.pl wyjaśnił, że otrzymał propozycję kontynuowania programu, jednak zdecydował się z niej nie skorzystać.

– Grzegorz Sajór oferował mi kolejny sezon, ale już w maju zapowiedziałem mu, że nie będę kontynuować "Stanu wyborczego" od września – wyjaśnił dziennikarz.

Jak tłumaczył, w ostatnich miesiącach trudno było mu łączyć przygotowywanie i prowadzenie trzech weekendowych formatów.

– Ostatnie półrocze pokazało mi, że nie jestem w stanie dalej przygotowywać i prowadzić w weekend trzech programów: podcastu "Stan wyjątkowy", "7 dni tygodnia" w Radiu Zet oraz programu w TVP. Muszę się skupić na podkaście i Zetce, bo to moje priorytety – zaznaczył Stankiewicz.

Dziennikarz dodał, że nadchodzący czas będzie dla niego jeszcze bardziej intensywny ze względu na kampanię wyborczą. W Onecie będzie koordynował jej relacjonowanie.

"Stan wyborczy" pojawił się w TVP Info w kwietniu 2025 roku. Początkowo program był emitowany w soboty o godz. 9:30 i w całości koncentrował się na kampanii przed wyborami prezydenckimi. Według danych Nielsena po trzech wydaniach średnia oglądalność programu wynosiła 113 tys. widzów. TVP Info osiągało wówczas 2,03 proc. udziału w rynku wśród całej widowni oraz 1,16 proc. w grupie 16–59. Program powrócił na antenę na początku 2026 roku. Wydanie z 17 stycznia obejrzało średnio 98 tys. widzów.

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