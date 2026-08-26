Dramat w rodzinie posłanki. Doszło do wypadku

Syn Izabeli Bodnar jechał jako pasażer z kuzynem i swoja babcią. Pojazd, prowadzony przez kobietę, uderzył w drzewo.

"Mój synek z kuzynem pojechali odwiedzić babcię. Babcia wjechała w jedyne drzewo jakie stało przy drodze i cała trójka wylądowała na sygnale w szpitalu" – napisała Bodnar na portalu X.

Jak podkreśliła posłanka, "chłopaki mocno potłuczeni, babcia złamane żebra". "Wspaniałe zakończenie wakacji" – dodała.

Padło nazwisko Giertycha

"Jak żyć? W jednej minucie ucinasz sobie pogawędkę z Romanem Giertychem, w kolejnej naparzasz 200 km do szpitala, do przerażonego, unieruchomionego dziecka" – czytamy we wpisie parlamentarzystki.

"Uważajcie na siebie!" – zaapelowała posłanka klubu Centrum.

Izabela Bodnar została posłanką w 2023 roku. Polityk weszła do Sejmu z list Trzeciej Drogi, zdobywając w okręgu wrocławskim 26 404 głosy. W następnym roku ubiegała się o fotel prezydenta Wrocławia. W I turze uzyskała 69 954 głosy (29,80 proc.), co zapewniło jej udział w II turze. W decydującej rozgrywce uzyskała jednak 53 572 głosy (31,71 proc.), tym samym przegrywając z dotychczasowym prezydentem Jackiem Sutrykiem.

W lipcu 2025 roku opuściła szeregi Polski 2050 i zrezygnowała z członkostwa w klubie parlamentarnym tej partii. W lutym br. współtworzyła klub parlamentarny Centrum, a kilka miesięcy później partię pod nazwą Unia Centrum.

Burza wokół wakacyjnego zdjęcia

W lipcu br. jej wakacyjne zdjęcie posłanki wywołało falę komentarzy. Bodnar opublikowała wpis, w którym postanowiła wesprzeć reprezentację Hiszpanii przed finałem mundialu. Do życzeń dołączyła fotografię z połowu tuńczyka podczas urlopu.

"Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! Viva España!" – napisała w opisie. Na zdjęciu pozuje na łodzi obok dwóch martwych tuńczyków leżących na pokładzie. To właśnie ten kadr najbardziej zwrócił uwagę internautów. W komentarzach pojawiło się wiele krytycznych opinii. Część użytkowników sieci wyraziła oburzenie, wskazując, że publikowanie zdjęcia z martwymi rybami było nietrafionym pomysłem i nie przystaje do wizerunku osoby publicznej.

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