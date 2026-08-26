Nagranie z Dnia Niepodległości Ukrainy. Tak Seweryn zachował się podczas hymnu Polski
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Nagranie z Dnia Niepodległości Ukrainy. Tak Seweryn zachował się podczas hymnu Polski

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Andrzej Seweryn podczas hymnu Polski
Andrzej Seweryn podczas hymnu Polski Źródło: Pixabay / X
Andrzej Seweryn zignorował hymn Polski, który puszczono podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Na nagraniu widać, jak aktor odwrócił się plecami podczas Mazurka Dąbrowskiego.

Na początku sierpnia Seweryn gorąco zachęcał do udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie. Aktor mówi o pokazaniu "naszej twarzy" Polski, którą przeciwstawia tej "agresywnej, nietolerancyjnej, brutalnej". Aktor zakończył nagranie apelem, by nie pomagać Rosji. – Nie pomagajmy rosyjskiemu agresorowi, ale tym, którzy od kilku już lat walczą z tą agresją. Do zobaczenia na Placu Zamkowym – powiedział.

Nagranie z Sewerynem. Odwrócił się plecami podczas hymnu

Teraz do sieci trafiło nagranie z obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Na filmie zarejestrowano nietypowe zachowanie Seweryna podczas odtwarzania hymnu Polski. Gdy tylko rozległy się pierwsze dźwięki Mazurka Dąbrowskiego aktor wystawił język, pokiwał głową i odwrócił się plecami, a następnie po prostu odszedł.

W trakcie obchodów Seweryn został odznaczony statuetką Ukraińskiego Społeczeństwa Obywatelskiego Stand With Ukraine Awards.

Po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" aktor stanął w obronie ukraińskiego przywódcy. Seweryn podpisał wówczas bardzo kontrowersyjny apel

Najbardziej komentowany fragment dotyczy samej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Autorzy przyznają, że UPA odpowiada za zbrodnie na Polakach, ale jednocześnie piszą: "Nie dziwi nas ukraińska pamięć o «bohaterach UPA» i zapomnienie zbrodni, których dokonali na naszych przodkach". Kilka zdań wcześniej przekonują, że oba narody mają podobny problem z własną historią.

Trzaskowski patronem ukraińskiego święta

Honorowym patronatem obchody po raz kolejny objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jego decyzja wywołała krytykę części internautów i prawicy, którym odpowiadał: – Prawica najadła się szaleju i od razu atak. W Warszawie to jest coś naturalnego, że nadajemy patronaty tym wszystkim, którzy chcą świętować dla siebie ważne okoliczności. Nie widzę w tym nic kontrowersyjnego, a co dopiero gdy chodzi o Ukraińców – mówił prezydent Warszawy.

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Źródło: X / DoRzeczy.pl
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