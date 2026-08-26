Nagranie z Dnia Niepodległości Ukrainy. Tak Seweryn zachował się podczas hymnu Polski

Na początku sierpnia Seweryn gorąco zachęcał do udziału w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy na Placu Zamkowym w Warszawie. Aktor mówi o pokazaniu "naszej twarzy" Polski, którą przeciwstawia tej "agresywnej, nietolerancyjnej, brutalnej". Aktor zakończył nagranie apelem, by nie pomagać Rosji. – Nie pomagajmy rosyjskiemu agresorowi, ale tym, którzy od kilku już lat walczą z tą agresją. Do zobaczenia na Placu Zamkowym – powiedział.

Nagranie z Sewerynem. Odwrócił się plecami podczas hymnu

Teraz do sieci trafiło nagranie z obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Na filmie zarejestrowano nietypowe zachowanie Seweryna podczas odtwarzania hymnu Polski. Gdy tylko rozległy się pierwsze dźwięki Mazurka Dąbrowskiego aktor wystawił język, pokiwał głową i odwrócił się plecami, a następnie po prostu odszedł.

W trakcie obchodów Seweryn został odznaczony statuetką Ukraińskiego Społeczeństwa Obywatelskiego Stand With Ukraine Awards.

Po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy "Bohaterów UPA" aktor stanął w obronie ukraińskiego przywódcy. Seweryn podpisał wówczas bardzo kontrowersyjny apel

Najbardziej komentowany fragment dotyczy samej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Autorzy przyznają, że UPA odpowiada za zbrodnie na Polakach, ale jednocześnie piszą: "Nie dziwi nas ukraińska pamięć o «bohaterach UPA» i zapomnienie zbrodni, których dokonali na naszych przodkach". Kilka zdań wcześniej przekonują, że oba narody mają podobny problem z własną historią.

Trzaskowski patronem ukraińskiego święta

Honorowym patronatem obchody po raz kolejny objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jego decyzja wywołała krytykę części internautów i prawicy, którym odpowiadał: – Prawica najadła się szaleju i od razu atak. W Warszawie to jest coś naturalnego, że nadajemy patronaty tym wszystkim, którzy chcą świętować dla siebie ważne okoliczności. Nie widzę w tym nic kontrowersyjnego, a co dopiero gdy chodzi o Ukraińców – mówił prezydent Warszawy.

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