Mentzen wyśmiał Seweryna. "Wysokie temperatury są niebezpieczne dla twojego zdrowia"

Andrzej Seweryn podczas 23. Festiwalu Filmów – Niezwykłe spotkania w Ostrowcu Świętokrzyskim zdecydował się na artystyczny performance.

Sławomir Mentzen wykpił Andrzeja Seweryna

Z nagrania zakpił współlider Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Wysokie temperatury są niebezpieczne dla twojego zdrowia. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu, używaj kremu z filtrem, unikaj długotrwałej ekspozycji na słońce i pod żadnym pozorem nie spożywaj alkoholu" – napisał prezes Nowej Nadziei we wpisie na platformie X.

Na nagraniu widać Andrzeja Seweryna, który w wybrudzonym farbą ubraniu tarza się w pojemniku z farbami, a potem na ścianie odciska swój ślad.

Andrzej Seweryn przyznał, że popiera Donalda Tuska

W kwietniu Andrzej Seweryn otrzymał nagrodę im. Bronisława Geremka.

Po otrzymaniu nagrody udzielił wywiadu TVP Info.

– Popierał pan Donalda Tuska, dalej tak jest? – zapytała prowadząca rozmowę. Aktor odparł, że tak.

– Jak patrzę, ci, którzy popierali Donalda Tuska, demokraci mówią, a rozliczenia idą jak po grudzie, nie tak miało być, myśleli, że wszystko od razu się da naprawić – kontynuowała prowadząca.

Andrzej Seweryn odpowiedział, że "ci, którzy tak mówią, niech staną na jego miejscu".

Dopytywany, czy nie ma pan jakichś takich poważniejszych zarzutów do obecnego premiera, odpowiedział: "Zapytała mnie pani, czy nadal popieram Donalda Tuska. Tego pytania się nie spodziewałem w naszej rozmowie, ale kłamać nie będę. Tak, popieram Donalda Tuska".

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